Novartis a publié les résultats à deux ans du Fabhalta
Le laboratoire suisse a dévoilé les résultats finaux d'une étude phase III évaluant le Fabhalta dans la néphropathie à IgA, également appelée maladie de Berger, la forme la plus fréquente de glomérulonéphrite primitive (inflammation des filtres du rein).
Le Fabhalta a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement probante de la pente du DFGe (débit de filtration glomérulaire estimé), un marqueur clé de la fonction rénale, par rapport au placebo. Sur deux ans, le Fabhalta a systématiquement surpassé le placebo pour les principaux critères rénaux, démontrant un ralentissement de la progression de la maladie et un potentiel de préservation de la fonction rénale.
En outre, le profil de sécurité sur deux ans est conforme aux observations précédentes. Les taux d'effets indésirables et d'arrêt du traitement sont restés faibles et similaires à ceux du groupe placebo.
Ce produit bénéficie déjà d'une approbation accélérée aux Etats-Unis et en Chine pour la protéinurie, la présence anormale de protéines dans les urines. Novartis a soumis les résultats à deux ans de son produit Fabhalta aux autorités sanitaires américaines (FDA) pour une approbation traditionnelle et rappelle que le dossier bénéficie d'un examen prioritaire en raison de son mode d'action novateur.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (30,9%) ;
- immunologie (18,9%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (16,4%) ;
- neuroscience (11%) ;
Le solde du CA (22,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2025, Novartis AG dispose de plus de 31 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,6%), Europe (28,1%), Etats-Unis (42,8%), Asie-Afrique-Australasie (19,8%), Canada et Amérique latine (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.