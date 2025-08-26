Novartis : accord de collaboration avec la société suédoise BioArctic

La société biopharmaceutique suédoise BioArctic a annoncé mardi avoir conclu un accord de licence et de collaboration avec le géant suisse de la santé Novartis, avec lequel il va essayer de mettre au point de nouveaux traitements pour les maladies neurologiques graves, notamment associées à des altérations cognitives.



En vertu de l'accord, BioArctic sera chargé de développer un candidat médicament associant sa plateforme BrainTransporter permettant de faciliter le passage de médicaments dans le cerveau en utilisant le récepteur de la transferrine (TfR) avec la technologie propriétaire de Novartis dans les anticorps.



L'entreprise basée à Stockhom recevra en contrepartie un paiement initial de 30 millions de dollars.



Novartis évaluera ensuite les données générées par son partenaire avant de décider, le cas échéant, d'exercer une option de licence sur l'un des candidats-médicaments proposés.



Si le laboratoire bâlois devait exercer son option, BioArctic serait éligible à des paiements supplémentaires pouvant atteindre 772 millions de dollars américains, sans compter les redevances (royalties) de l'ordre de quelques pourcents à un chiffre sur les futures ventes mondiales du produit éventuellement commercialisé.



BioArctic s'est spécialisée dans le développement de traitements innovants capables de retarder ou d'arrêter la progression des maladies neurodégénératives. L'entreprise est notamment à l'origine du Leqembi, un médicament ayant démontré sa capacité à ralentir la progression de la maladie et à réduire le déclin cognitif dans les stades précoces de la maladie d'Alzheimer.



Leqembi est développé en collaboration avec le partenaire de BioArctic, le japonais Eisai, qui est responsable des démarches réglementaires et de la commercialisation à l'échelle mondiale.



Outre Leqembi, BioArctic dispose d'un portefeuille de recherche comprenant des anticorps contre la maladie de Parkinson et la SLA, ainsi que d'autres projets ciblant la maladie d'Alzheimer.



A la Bourse de Stockholm, l'action BioArctic, dont le cours é été plus que multiplié par dix depuis son introduction en 2017, grimpait de quasiment 10% mardi matin dans les premiers échanges suite à l'annonce de ce nouveau partenariat.