Novartis acquiert Avidity Biosciences aux Etats-Unis

Novartis fait part d'un accord pour acquérir Avidity Biosciences, société biopharmaceutique américaine qui renforcera sa franchise de neurosciences avec trois programmes de phase avancée s'attaquant aux maladies neuromusculaires génétiques.



Selon les termes convenus, les actionnaires d'Avidity recevront 72 dollars par action en numéraire, un prix représentant une prime de 46% par rapport au dernier cours de clôture, et valorisant la société acquise à environ 12 milliards de dollars.



L'acquisition proposée porte la croissance annuelle moyenne des ventes attendue de Novartis pour 2024-2029 de +5 à +6%, ce qui 'représente une opportunité significative de générer des rendements substantiels pour les actionnaires au fil du temps'.



Avant la finalisation de la fusion, Avidity transférera à une filiale destinée à être scindée, ses programmes et collaborations en cardiologie de précision à un stade précoce, qui ne seront donc pas concernés par la transaction.



Attendue au cours du premier semestre 2026, la réalisation de la transaction est soumise à une scission ou à une vente de cette entité et à d'autres conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires et des actionnaires d'Avidity.



