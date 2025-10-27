Novartis fait part d'un accord pour acquérir Avidity Biosciences, société biopharmaceutique américaine qui renforcera sa franchise de neurosciences avec trois programmes de phase avancée s'attaquant aux maladies neuromusculaires génétiques.
Selon les termes convenus, les actionnaires d'Avidity recevront 72 dollars par action en numéraire, un prix représentant une prime de 46% par rapport au dernier cours de clôture, et valorisant la société acquise à environ 12 milliards de dollars.
L'acquisition proposée porte la croissance annuelle moyenne des ventes attendue de Novartis pour 2024-2029 de +5 à +6%, ce qui 'représente une opportunité significative de générer des rendements substantiels pour les actionnaires au fil du temps'.
Avant la finalisation de la fusion, Avidity transférera à une filiale destinée à être scindée, ses programmes et collaborations en cardiologie de précision à un stade précoce, qui ne seront donc pas concernés par la transaction.
Attendue au cours du premier semestre 2026, la réalisation de la transaction est soumise à une scission ou à une vente de cette entité et à d'autres conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires et des actionnaires d'Avidity.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (29,3%) ;
- immunologie (18,5%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (17%) ;
- neuroscience (9,4%) ;
Le solde du CA (25,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2024, Novartis AG dispose de plus de 30 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (30,9%), Etats-Unis (42%), Asie-Afrique-Australasie (20%), Canada et Amérique latine (7,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.