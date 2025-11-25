Novartis bien orienté à Zurich, Itvisma approuvé pour traiter la SMA aux USA

Le titre Novartis signe la deuxième plus forte hausse de l'indice SMI mardi matin à la Bourse de Zurich, après que groupe pharmaceutique suisse a obtenu l'autorisation de commercialiser sa thérapie génique Itvisma aux Etats-Unis dans le traitement de l'amyotrophie spinale (SMA).



Vers 9h30, l'action du laboratoire bâlois progresse de 1,1%, à comparer avec un gain de 0,4% pour le SMI, ce qui lui permet de revenir à proximité de ses plus hauts historiques atteints le mois dernier.



Novartis a annoncé dans la soirée d'hier que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé l'emploi d'Itvisma chez les enfants à partir de deux ans, les adolescents et les adultes atteints d'amyotrophie spinale (SMA) liée à une mutation du gène SMN.



Le produit devient ainsi la première et seule thérapie génique disponible aux Etats-Unis pour traiter un large éventail de patients atteints de SMA, une maladie héréditaire qui provoque la dégénérescence des cellules nerveuses de la moelle épinière et du tronc cérébral, avec pour effets une faiblesse et une diminution progressive des muscles.



Administré en dose unique par voie intrathécale (injection dans le liquide céphalo-rachidien), Itvisma est spécialement conçu pour corriger directement la cause génétique de la maladie, sans ajustement nécessaire selon l'âge ou le poids du patient.



En remplaçant le gène SMN1, Itvisma permet d'améliorer les capacités motrices et pourrait réduire le besoin de traitements réguliers à long terme, contrairement aux autres thérapies disponibles pour cette population.



Pour rappel, le groupe commercialise déjà la thérapie génique Zolgensma pour traiter cette pathologie chez les nourrissons et les jeunes enfants aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et plusieurs autres pays, mais ce produit est administré par voie intraveineuse ce qui signifie que son dosage doit être ajusté au poids, rendant la perfusion potentiellement très lourde lorsque le poids du patient augmente.



D'après Novartis, environ 9 000 personnes vivent actuellement avec la SMA aux Etats-Unis, et même si des progrès ont récemment été réalisés dans la prise en charge de la maladie, il reste encore des besoins non couverts, surtout pour les enfants plus âgés, les adolescents et les adultes, qui ont besoin de préserver leurs neurones moteurs et de maintenir leur force physique, souligne le laboratoire.