Novartis choisit Salesforce pour unifier ses interactions clients
Salesforce a annoncé mercredi que le géant biopharmaceutique suisse Novartis avait retenu son application Agentforce Life Sciences for Customer Engagement afin d'améliorer ses interactions avec les clients et d'approfondir ses relations avec les pharmaciens et les professionnels de santé.
Publié le 17/12/2025 à 16:47
Novartis prévoit par ailleurs de déployer la plateforme Agentforce 360 for Life Sciences de Salesforce à l'échelle mondiale sur les cinq prochaines années, dans le but de centraliser et d'harmoniser les interactions entre ses équipes.
L'objectif est de permettra à ses collaborateurs de se focaliser davantage sur les clients en intégrant des fonctionnalités de conformité et des analyses basées sur l'IA et l'harmonisation des données.