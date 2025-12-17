Novartis choisit Salesforce pour unifier ses interactions clients

Salesforce a annoncé mercredi que le géant biopharmaceutique suisse Novartis avait retenu son application Agentforce Life Sciences for Customer Engagement afin d'améliorer ses interactions avec les clients et d'approfondir ses relations avec les pharmaciens et les professionnels de santé.

Le laboratoire, qui utilisait déjà la plateforme connectée pour les soins de santé Agentforce Health ainsi que la solution d'IA pour les communications auprès des professionnels de santé Agentforce Marketing, prévoit ainsi de regrouper ses fonctions de marketing, de ventes, de services aux patients, d'activités médicales et d'accès au marché afin de créer des points de contact "plus cohérents et plus intelligents".



Novartis prévoit par ailleurs de déployer la plateforme Agentforce 360 for Life Sciences de Salesforce à l'échelle mondiale sur les cinq prochaines années, dans le but de centraliser et d'harmoniser les interactions entre ses équipes.



L'objectif est de permettra à ses collaborateurs de se focaliser davantage sur les clients en intégrant des fonctionnalités de conformité et des analyses basées sur l'IA et l'harmonisation des données.