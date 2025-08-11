Novartis : des 'jumeaux numériques' de patients imaginés avec une université allemande

Novartis a annoncé lundi qu'il allait conduire, en partenariat avec l'Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg (FAU), un projet de recherche de quatre ans visant à utiliser l'intelligence artificielle (IA) et des données de santé anonymisées en vue de créer des 'jumeaux numériques' de patients.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique suisse explique que ces répliques virtuelles pourraient servir de groupes témoins dans les essais cliniques contre le cancer, en permettant notamment de réduire le besoin de participants dans la vie réelle.



Une étude récente, menée avec le Helmholtz Zentrum München, a démontré la faisabilité du concept puisque les modèles d'IA ont atteint une forte précision dans la prédiction de la survie globale et de la survie sans progression chez des patientes atteintes de cancer du sein avancé.



Selon Novartis, cette approche pourrait améliorer le recrutement des participants, réduire les abandons d'essais et combler les lacunes de données, notamment dans les maladies rares ou lorsque des contraintes éthiques sont susceptibles de venir compliquer la réalisation d'essais traditionnels.