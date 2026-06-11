Les résultats d'une étude de phase I/II ont révélé que del-brax avait atteint son critère principal d'évaluation ainsi que ses principaux critères secondaires. Le del-brax est conjugué anticorps-oligonucléotide expérimental, qui pourrait devenir le premier traitement modificateur de la maladie dans la FSHD (dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale).
Les résultats ont révélé une réduction de certains biomarqueurs et de la créatine kinase, ce qui témoigne à la fois d'un fort engagement de la cible thérapeutique et d'une diminution des lésions musculaires chez les patients atteints de FSHD.
Jefferies rappelle que cette étude n'était pas dimensionnée pour démontrer l'efficacité, son objectif principal était une évaluation à un stade précoce et le critère d'évaluation principal était la réduction des biomarqueurs régulés par DUX4, la créatine kinase constituant un critère secondaire clé.
La banque d'investissement américaine confirme sa recommandation à conserver sur le titre Novartis, assortie d'une cible de cours de 110 francs suisses.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (30,9%) ;
- immunologie (18,9%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (16,4%) ;
- neuroscience (11%) ;
Le solde du CA (22,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2025, Novartis AG dispose de plus de 31 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,6%), Europe (28,1%), Etats-Unis (42,8%), Asie-Afrique-Australasie (19,8%), Canada et Amérique latine (6,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.