En parallèle, le résultat opérationnel s'est établi à 4,2 milliards de dollars, en repli de 9% ou de 11% à devises équivalentes. Il a principalement diminué en raison de la baisse du chiffre d'affaires net plus faible d'investissements plus élevés, en R&D notamment. Ces effets n'ont été que partiellement compensé par des gains plus importants issus de cessions.
Au final, le bénéfice net a atteint 3,2 milliards de dollars (-13% par rapport au premier trimestre 2025). Le bénéfice par action s'est élevé à 1,65 dollar (-10% ou -11% à taux de changes constants).
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le laboratoire suisse vise une croissance de ses ventes nettes dans le bas de la fourchette à un chiffre, quant au résultat opérationnel de base, il est attendu en recul dans le bas de la fourchette à un chiffre.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (30,9%) ;
- immunologie (18,9%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (16,4%) ;
- neuroscience (11%) ;
Le solde du CA (22,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2025, Novartis AG dispose de plus de 31 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,6%), Europe (28,1%), Etats-Unis (42,8%), Asie-Afrique-Australasie (19,8%), Canada et Amérique latine (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.