Novartis en recul après des trimestriels sans surprise

Novartis recule de plus de 3% à Zurich, après la publication d'un BPA core de 2,25 dollars au titre du troisième trimestre 2025, en croissance de 10% à taux de changes constants, pour une marge opérationnelle core de 39,3%, stable hors effets de changes.



A plus de 13,9 milliards de dollars, les ventes du groupe pharmaceutique suisse ont augmenté de 7% en monnaies locales, soutenues par ses marques prioritaires dont Kisqali (+68%), Kesimpta (+44%), Pluvicto (+45%) et Scemblix (+95%).



'Novartis a enregistré une solide performance financière, faisant plus que compenser l'impact de l'érosion croissante des génériques aux Etats-Unis', commente son CEO Vas Narasimhan. 'Nous restons en bonne voie d'atteindre nos objectifs pour 2025 et à moyen terme'.



Pour l'ensemble de 2025, Novartis confirme donc ses prévisions que ses ventes devraient croître 'dans un haut de la fourchette à un chiffre', et son résultat opérationnel core, entre 13% et 14% ('low teens'), à taux de changes constants.