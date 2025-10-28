Novartis annonce la finalisation de l'acquisition de Tourmaline Bio, désormais filiale détenue à 100% par le groupe. Les actions de Tourmaline ont cessé d'être cotées sur le Nasdaq.
L'offre publique d'achat, à 48 dollars par action, a permis à Novartis de recueillir environ 24 030 382 actions, soit 92,94% du capital de Tourmaline.
Shreeram Aradhye, directeur du développement et directeur médical de Novartis, souligne que cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son expertise en innovation cardiovasculaire. A ce titre, le médicament expérimental pacibekitug constitue selon lui une approche prometteuse pour traiter l'inflammation résiduelle liée aux maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.
'Nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe de Tourmaline afin de faire progresser davantage cet actif prometteur et de renforcer notre capacité à proposer des thérapies potentiellement transformatrices pour des maladies à fort besoin médical non satisfait', a-t-il ajouté.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (29,3%) ;
- immunologie (18,5%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (17%) ;
- neuroscience (9,4%) ;
Le solde du CA (25,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2024, Novartis AG dispose de plus de 30 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (30,9%), Etats-Unis (42%), Asie-Afrique-Australasie (20%), Canada et Amérique latine (7,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.