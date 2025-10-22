Novartis annonce l'expiration du délai d'attente prévu par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino, dans le cadre de son offre publique d'achat sur Tourmaline Bio. Cette étape, intervenue le 21 octobre à 23h59, constitue une avancée majeure vers la finalisation de l'opération.
L'offre prévoit le rachat de toutes les actions de Tourmaline Bio au prix de 48 dollars par action en numéraire. Elle reste conditionnée à l'apport d'une majorité des titres en circulation et à la satisfaction des autres clauses de l'accord signé le 8 septembre 2025.
Sauf prolongation, elle expirera le 27 octobre 2025 à 00h01.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (29,3%) ;
- immunologie (18,5%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (17%) ;
- neuroscience (9,4%) ;
Le solde du CA (25,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2024, Novartis AG dispose de plus de 30 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (30,9%), Etats-Unis (42%), Asie-Afrique-Australasie (20%), Canada et Amérique latine (7,1%).
