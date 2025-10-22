Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit : - oncologie (29,3%) ; - immunologie (18,5%) ; - maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (17%) ; - neuroscience (9,4%) ; Le solde du CA (25,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques. A fin 2024, Novartis AG dispose de plus de 30 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (30,9%), Etats-Unis (42%), Asie-Afrique-Australasie (20%), Canada et Amérique latine (7,1%).