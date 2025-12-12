Novartis lance la construction d'un pôle en Caroline du Nord
Publié le 12/12/2025 à 13:29
Le projet de Caroline du Nord comprendra la construction d'une nouvelle installation à Morrisville, d'un nouveau site à Durham comprenant 2 nouvelles installations, ainsi que l'agrandissement d'une installation existante à Durham.
Ensemble, ces investissements devraient créer 700 nouveaux emplois en Caroline du Nord d'ici 2030 et soutenir plus de 3000 emplois indirects dans la chaîne d'approvisionnement du laboratoire pharmaceutique suisse aux Etats-Unis.
L'ouverture de ce pôle de fabrication est prévue en 2027-2028. Cette expansion est un pilier clé dans l'investissement de 23 milliards de dollars de Novartis dans ses infrastructures américaines au cours des 5 prochaines années.