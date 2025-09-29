Novartis lance une plateforme directe pour Cosentyx aux États-Unis
Publié le 29/09/2025 à 14:56
Ce dernier sera proposé à un prix réduit de 55% par rapport au tarif catalogue pour les patients payant comptant.
Le groupe prévoit d'étendre ce modèle à d'autres produits et étudie une offre directe aux employeurs pour améliorer l'accès et l'abordabilité.
Cosentyx, approuvé par la FDA contre plusieurs maladies inflammatoires, a déjà été prescrit à plus de 1,8 million de patients depuis 2015. Novartis rappelle par ailleurs l'existence de ses programmes d'aide aux patients permettant, dans certains cas, un accès gratuit au traitement.