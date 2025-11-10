Novartis ouvre un nouveau site de production de thérapies radioligandes en Californie











Novartis annonce l'ouverture d'un site de production de 930 m² dédié aux thérapies radioligandes (RLT) à Carlsbad, en Californie, marquant une étape clé de son plan d'investissement de 23 MdUSD dans les infrastructures américaines sur cinq ans.



Cette installation ultramoderne, soumise à l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA), renforcera la capacité mondiale de production de RLT, une forme de médecine de précision combinant une molécule ciblant la tumeur et un radioisotope thérapeutique.



Vas Narasimhan, directeur général, a déclaré que cette ouverture illustre 'l'engagement fort de Novartis envers les États-Unis et sa volonté de transformer les soins contre le cancer'. Le site de Carlsbad devient le troisième centre américain de production RLT du groupe, avec possibilité d'extension.



Novartis prévoit également deux nouvelles usines en Floride et au Texas, l'agrandissement de plusieurs sites existants et la création d'un centre de recherche biomédicale à San Diego, portant à près de 50 MdUSD ses investissements prévus aux États-Unis sur cinq ans.




















