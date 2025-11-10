Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a inauguré lundi un nouveau site de production à Carlsbad, en Californie, consacré à la fabrication de thérapies par radioligand contre le cancer. Cette usine de 930 mètres carrés s’inscrit dans un plan d’investissement stratégique de 23 milliards de dollars annoncé plus tôt cette année, visant à renforcer l’empreinte industrielle du groupe aux États-Unis. Le site servira principalement à améliorer la distribution de traitements dans l’ouest du pays, ainsi qu’en Alaska et à Hawaï.

Les thérapies par radioligand ciblent les tumeurs cancéreuses à l’aide de particules radioactives capables de détruire les cellules malades. Novartis en commercialise déjà deux : Pluvicto, pour le traitement du cancer de la prostate, et Lutathera, destiné à certaines tumeurs gastro-intestinales rares. Le nouveau site permettra de fiabiliser l’approvisionnement local de ces médicaments à la logistique complexe, en raison de leur durée de vie limitée.

Face à la menace de nouveaux droits de douane sur les médicaments importés, l’entreprise a lancé une vaste campagne d’expansion sur le sol américain. En plus de l’usine de Carlsbad, Novartis prévoit la construction de six autres unités de production, notamment pour des ingrédients pharmaceutiques bruts, et l’ouverture d’un nouveau centre de R&D à San Diego. Ce développement industriel vise à sécuriser les chaînes d’approvisionnement critiques et à accélérer le déploiement de traitements innovants sur le marché américain.