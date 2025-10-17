Novartis présente désultats positifs à 5 ans pour Kisqali dans le cancer du sein précoce
Publié le 17/10/2025 à 14:27
Les données montrent une réduction de 28,4% du risque de récidive par rapport à l'hormonothérapie seule, avec un taux de survie sans maladie invasive de 85,5% contre 81%. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé après deux ans de suivi post-traitement.
Une réduction de 29,1% du risque de métastases à distance et une tendance favorable en survie globale (HR=0,800) sont également rapportées.
Selon Dushen Chetty, responsable intérimaire du développement oncologie et hématologie, ces résultats confirment Kisqali comme le CDK4/6 présentant la base de preuves la plus complète pour améliorer les résultats des patientes.