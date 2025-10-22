Novartis présente les promesses du Cosentyx dans la polymyalgie rhumatismale
Publié le 22/10/2025 à 11:11
L'essai a également montré une réduction de la dose cumulée annuelle de corticostéroïdes par rapport au placebo, avec un profil de sécurité conforme à celui déjà connu de Cosentyx.
Selon Angelika Jahreis, directrice mondiale du développement en immunologie, ces résultats confirment le potentiel de Cosentyx comme option ciblée pour la PMR, maladie inflammatoire fréquente chez les plus de 50 ans, aux options thérapeutiques encore limitées.
Les données seront soumises aux autorités sanitaires au premier semestre 2026.