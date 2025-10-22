Novartis présente les promesses du Cosentyx dans la polymyalgie rhumatismale

Novartis annonce que Cosentyx (secukinumab) a atteint l'ensemble des critères primaires et secondaires d'une étude de phase III chez des patients atteints de polymyalgie rhumatismale (PMR). Le traitement a permis une rémission soutenue, statistiquement et cliniquement significative, comparée au placebo à la semaine 52.



L'essai a également montré une réduction de la dose cumulée annuelle de corticostéroïdes par rapport au placebo, avec un profil de sécurité conforme à celui déjà connu de Cosentyx.



Selon Angelika Jahreis, directrice mondiale du développement en immunologie, ces résultats confirment le potentiel de Cosentyx comme option ciblée pour la PMR, maladie inflammatoire fréquente chez les plus de 50 ans, aux options thérapeutiques encore limitées.



Les données seront soumises aux autorités sanitaires au premier semestre 2026.