Novartis trébuche en Bourse, Goldman Sachs passe à la vente











Le titre Novartis signe la plus forte baisse de l'indice SMI vendredi à la Bourse de Zurich, victime d'une dégradation de recommandation de la part de Goldman Sachs, qui dit s'inquiéter d'un possible ralentissement de la croissance du laboratoire pharmaceutique suisse.



Autour de 11h00, l'action du groupe bâlois recule de plus de 2,7%, alors que le SMI cède dans le même temps 0,7%.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine fait remarquer que le titre a été le plus performant de tous les autres titres 'value' du secteur européen, qui incluent également Roche, Sanofi et GSK, sur un, trois et cinq ans, à tel point qu'il a atteint cet été des plus hauts historiques grâce à son programme de rachat d'actions.



Mais la montée en puissance de la concurrence des génériques devrait peser sur ses ventes, après plusieurs années de progression à un rythme soutenu, prévient la firme new-yorkaise, une tendance exacerbée par l'approche de la fin de l'exclusivité sur Entresto, l'un de ses médicaments phares, qui rend la trajectoire de ses résultats moins lisible.













Par ailleurs, le calendrier des actualités à venir ('newsflow') sur les 12 à 18 prochains mois apparaît relativement limité, souligne Goldman, qui dit voir en conséquence peu de catalyseurs à même de soutenir le titre, ce qui le conduit à passer à la 'vente' sur le titre contre 'neutre' auparavant, avec un objectif de cours réduit de 95 à 94 francs suisses.