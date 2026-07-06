Novartis fait part d'un accord visant à acquérir Myricx Bio, une entreprise britannique de biotechnologie non cotée développant une nouvelle classe de conjugués anticorps-médicament (ADC), utilisant des charges utiles inhibitrices de la N-myristoyltransférase (NMTi).
Selon le groupe suisse, cette acquisition renforcerait son portefeuille en oncologie et permettrait de faire progresser les conjugués de médicaments ciblés de nouvelle génération grâce à de nouveaux mécanismes de charge utile.
La NMT est une enzyme qui aide les protéines importantes à fonctionner à l'intérieur des cellules, ce qui est essentiel à la croissance et à la survie des cellules cancéreuses. En inhibant la NMT, la charge utile de Myricx est conçue pour perturber les processus critiques dont dépendent les cellules cancéreuses.
Les données précliniques suggèrent que cette nouvelle charge utile NMTi pourrait présenter une activité étendue contre les tumeurs solides et permettre une utilisation plus efficace des ADC dans des contextes où les classes de charges utiles existantes présentent des limites.
Selon les termes de l'accord, Novartis versera 1,1 MdUSD en paiement initial et jusqu'à 400 MUSD en paiements d'étape potentiels pour acquérir Myricx Bio.
La transaction devrait être finalisée au 2e semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, y compris des approbations réglementaires.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (30,9%) ;
- immunologie (18,9%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (16,4%) ;
- neuroscience (11%) ;
Le solde du CA (22,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2025, Novartis AG dispose de plus de 31 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,6%), Europe (28,1%), Etats-Unis (42,8%), Asie-Afrique-Australasie (19,8%), Canada et Amérique latine (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.