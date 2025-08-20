Bank of America dégrade son opinion sur Novavax à 'sous-performance' avec un objectif de cours de sept dollars, jugeant que 'la dynamique Covid de Sanofi est prise en compte' et que 'le sentiment général à l'égard des vaccins reste remis en question'.
'Bien que l'entreprise soit en meilleure santé maintenant, la consommation de trésorerie demeure élevée et le pipeline pourrait prendre plus de temps que prévu pour porter ses fruits', prévient le broker.
BofA réduit ses estimations de parts pour Nuvaxovid et le programme CIC, et indique prévoir des revenus totaux d'un milliard et 417 millions de dollars pour les années 2025 et 2026, respectivement.
Publié le 20/08/2025 à 16:36
