Novavax, Inc. est une société de biotechnologie qui découvre, développe et commercialise des vaccins pour prévenir les maladies infectieuses graves. La société propose une plateforme vaccinale différenciée qui combine une approche basée sur les protéines recombinantes, une technologie avancée de nanoparticules et son adjuvant breveté Matrix-M afin d'améliorer la réponse immunitaire. Elle a un programme commercial, pour des vaccins contre le COVID-19, qui comprend le vaccin prototype Nuvaxovid contre le COVID-19 (NVX-CoV2373 ou vaccin prototype) et le vaccin actualisé Nuvaxovid contre le COVID-19 (NVX-CoV2601 ou vaccin actualisé) (collectivement, le vaccin COVID-19). La société poursuit le développement d'autres candidats vaccins, y compris son candidat vaccin COVID19-grippe combinée (CIC) et d'autres candidats vaccins. Le vaccin COVID-19 et ses autres candidats vaccins intègrent l'adjuvant Matrix-M, propriété de la société, afin d'améliorer la réponse immunitaire, de stimuler des niveaux plus élevés d'anticorps fonctionnels et d'induire une réponse immunitaire cellulaire.