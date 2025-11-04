Novavax annonce avoir finalisé le transfert de l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre la COVID-19, Nuvaxovid, à Sanofi aux États-Unis, conformément à leur accord de licence et de collaboration. Ce transfert déclenche le versement d'un paiement d'étape de 25 MUSD, après un premier paiement équivalent lors du transfert européen en octobre 2025.
Au total, Novavax a ainsi sécurisé 225 MUSD de revenus non dilutifs depuis le début de l'année. Sanofi assumera désormais la responsabilité commerciale et réglementaire de Nuvaxovid aux États-Unis.
John C. Jacobs, directeur général de Novavax, salue une étape clé dans la réussite du partenariat avec Sanofi et la commercialisation mondiale du vaccin protéique non-ARNm.
Novavax pourrait aussi percevoir des paiements d'étape et des redevances liés à Nuvaxovid, aux produits combinés développés par Sanofi et aux futurs vaccins utilisant l'adjuvant Matrix-M.
Novavax cède l'autorisation de vente du Nuvaxovid aux USA à Sanofi pour 25 MUSD
Publié le 04/11/2025 à 15:35
Partager
-2,91 %
-0,69 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager