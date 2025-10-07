Novavax perçoit 25 MUSD après le transfert du Nuvaxovid à Sanofi dans l'UE

Novavax annonce avoir finalisé le transfert à Sanofi de l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre la COVID-19, Nuvaxovid, dans l'Union européenne. Cette étape, qui confère à Sanofi la pleine responsabilité des activités commerciales et réglementaires dans la région, déclenche un paiement d'étape de 25 MUSD à Novavax.



L'accord de collaboration et de licence entre les deux sociétés prévoit d'autres paiements potentiels, dont 25 MUSD pour un transfert d'autorisation similaire aux États-Unis et 75 MUSD pour le transfert de la technologie de production.



Novavax pourrait également recevoir jusqu'à 350 MUSD de paiements additionnels liés à des vaccins combinés et des redevances sur les ventes futures.



Selon le directeur général John C. Jacobs, cette opération 'renforce la stratégie de croissance de l'entreprise et l'accès mondial à notre vaccin protéique non à ARN messager'.