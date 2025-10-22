Novavax annonce la signature d'accords visant à céder une partie de ses installations situées à Gaithersburg (Maryland), dans le cadre de sa stratégie de transformation vers un modèle plus léger et agile.
L'opération générera un produit total de 60 millions de dollars et devrait permettre des économies futures estimées à 230 millions sur 11 ans, principalement liées aux loyers et coûts d'exploitation.
La vente du terrain adjacent au siège sera finalisée au quatrième trimestre 2025 pour 20 millions de dollars, tandis que la cession du bail et d'équipements associés interviendra en janvier 2026 pour 40 millions.
Selon John C. Jacobs, directeur général, cette consolidation permettra à l'entreprise de concentrer ses ressources sur la R&D et les investissements technologiques.
Novavax poursuit la rationalisation de ses sites aux États-Unis
Publié le 22/10/2025 à 14:20
