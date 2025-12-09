Novo Nordisk annonce avoir finalisé l'acquisition d'Akero Therapeutics.
Avec la finalisation de la transaction, Novo Nordisk a acquis toutes les actions ordinaires et équivalentes en circulation d'Akero pour 54 dollars américains par action en espèces (soit une valeur totale de 4,7 milliards de dollars américains) et un droit conditionnel non transférable (CVR).
Chaque CVR donne droit à son détenteur à un paiement supplémentaire de 6 dollars américains par action en espèces (soit une valeur totale de 0,5 milliard de dollars américains).
Le paiement sera réalisé dès que les autorités réglementaires américaines auront approuvé le principal candidat d'Akero, l'EFX, pour le traitement de la cirrhose compensée due au MASH.
À l'issue de la transaction, Akero est devenue une filiale à 100 % de Novo Nordisk.
Les actions ordinaires d'Akero ne seront plus cotées ni négociées sur le Nasdaq Global Select Market.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,6%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,4%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (20,8%), Etats-Unis (57,6%), Amérique du Nord (3,7%), Chine (6,4%) et autres (11,5%).
