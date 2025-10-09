Novo Nordisk acquiert Akero Therapeutics pour renforcer sa présence dans le MASH

Novo Nordisk annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Akero Therapeutics, société américaine en phase clinique spécialisée dans les maladies métaboliques.



L'opération, valorisée à 4,7 MdUSD (avec un complément conditionnel pouvant atteindre 0,5 MdUSD), vise à intégrer efruxifermin (EFX), un analogue du facteur de croissance FGF21, actuellement en phase 3 pour le traitement du MASH (stéato-hépatite métabolique).



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe de développer des traitements innovants dans le diabète, l'obésité et les maladies associées. Mike Doustdar, directeur général, souligne qu''efruxifermin pourrait devenir un traitement de référence, seul ou combiné à Wegovy, pour inverser les lésions hépatiques liées au MASH'.



L'accord, approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration d'Akero, devrait être finalisé autour de la fin de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires. L'impact sur le résultat opérationnel 2025 sera neutre, mais le flux de trésorerie libre devrait être réduit d'environ 4 MdUSD.