Novo Nordisk annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Akero Therapeutics, société américaine en phase clinique spécialisée dans les maladies métaboliques.
L'opération, valorisée à 4,7 MdUSD (avec un complément conditionnel pouvant atteindre 0,5 MdUSD), vise à intégrer efruxifermin (EFX), un analogue du facteur de croissance FGF21, actuellement en phase 3 pour le traitement du MASH (stéato-hépatite métabolique).
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe de développer des traitements innovants dans le diabète, l'obésité et les maladies associées. Mike Doustdar, directeur général, souligne qu''efruxifermin pourrait devenir un traitement de référence, seul ou combiné à Wegovy, pour inverser les lésions hépatiques liées au MASH'.
L'accord, approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration d'Akero, devrait être finalisé autour de la fin de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires. L'impact sur le résultat opérationnel 2025 sera neutre, mais le flux de trésorerie libre devrait être réduit d'environ 4 MdUSD.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,6%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,4%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (20,8%), Etats-Unis (57,6%), Amérique du Nord (3,7%), Chine (6,4%) et autres (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.