Novo Nordisk acquiert le candidat-médicament zaltenibart auprès d'Omeros

Novo Nordisk annonce la signature d'un accord définitif d'acquisition d'actifs et de licence avec Omeros Corporation pour le développement et la commercialisation mondiale du zaltenibart (anciennement OMS906), un anticorps en développement clinique pour des maladies rares du sang et des reins. L'accord prévoit un paiement initial et à court terme de 340 millions de dollars, pouvant atteindre jusqu'à 2,1 milliards de dollars, auxquels s'ajouteront des redevances progressives sur les ventes nettes. Omeros a rapporté des résultats positifs de phase 2 dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), démontrant une bonne tolérance et un profil de sécurité acceptable. Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo Nordisk, estime que le zaltenibart 'pourrait devenir un traitement de référence pour plusieurs maladies rares'. La finalisation de la transaction, soumise à approbations réglementaires, est prévue au quatrième trimestre 2025. Novo Nordisk prévoit de lancer un programme mondial de phase 3 dans l'HPN et d'étendre le développement à d'autres indications.