Novo Nordisk : AlphaValue confirme son conseil, objectif inchangé

AlphaValue confirme son conseil sur le titre Novo Nordisk, à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 592 DKK.



L'analyste rapporte que l'accord conclu avec les autorités américaines permet d'abaisser les prix (Ozempic/Wegovy à 350$/mois ; Medicare/Medicaid à 245$ ; dose initiale des pilules à 150$) en échange d'une exemption de tarifs sur trois ans, d'un accès élargi et d'approbations accélérées, avec un impact 'low single-digit' sur la croissance des ventes 2026.



Le bureau d'études estime que le choc sera moindre qu'anticipé car les médicaments sont déjà vendus avec de fortes remises par rapport aux list prices ; la note souligne la capacité de Novo à préserver des marges élevées ('>50% EBITDA' en 2024) malgré la pression prix.



D'après la note, l'élargissement de l'accès à des millions de patients devrait soutenir la génération actuelle et future de traitements anti-obésité, un aspect encore 'peu pris en compte' par le marché.