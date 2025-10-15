Le laboratoire danois Novo Nordisk a lancé une série de licenciements aux États-Unis, son principal marché, dans le cadre d’un vaste plan de restructuration prévoyant la suppression de 9 000 postes à l’échelle mondiale. Les coupes, entamées mardi et prévues jusqu’à la fin de la semaine prochaine, concernent plusieurs services, dont les ressources humaines, le développement clinique, le marketing, les ventes, le juridique et les affaires publiques. Cette réorganisation vise à réduire les coûts et à renforcer la compétitivité du groupe face à son rival américain Eli Lilly sur le segment des traitements contre l’obésité.

Sous la direction de son nouveau PDG, Mike Doustdar, entré en fonction en août après le départ de Lars Fruergaard Jorgensen, Novo Nordisk cherche à recentrer son activité sur ses deux pôles stratégiques : l’obésité et le diabète. La restructuration intervient après un ralentissement des ventes de Wegovy, son traitement vedette, et une baisse du cours de Bourse qui avait fragilisé la direction précédente.

Depuis l’annonce du plan le 10 septembre, l’action de Novo Nordisk a progressé d’environ 6%, signe d’un accueil favorable des marchés à cette réorganisation. L’entreprise, qui n’a pas précisé le nombre exact de postes concernés aux États-Unis, affirme que le processus prendra du temps mais assure que le soutien aux salariés restera "une priorité absolue". Ces licenciements marquent une étape clé dans la transformation du groupe, engagé dans une phase d’adaptation stratégique face à une concurrence accrue.