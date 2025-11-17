Novo Nordisk a annoncé une réduction du prix de ses traitements phares contre le diabète et l’obésité, Wegovy et Ozempic, désormais proposés à 349 dollars par mois pour les patients sans assurance. Cette baisse, effective immédiatement, s’inscrit dans un accord conclu avec l’administration Trump pour améliorer l’accessibilité aux médicaments à base de GLP-1. Le laboratoire danois propose également une offre temporaire à 199 dollars pour les deux premiers mois de traitement à faible dose, valable jusqu’au 31 mars 2026. Le tarif de 499 dollars reste toutefois appliqué à la dose la plus élevée d’Ozempic.

Cette annonce intervient dans le cadre d’une initiative fédérale plus large visant à réduire le coût des traitements chroniques. L’accord signé avec l’administration Trump prévoit également une baisse des prix pour les achats publics, une intégration partielle dans le programme Medicare, ainsi que la création de la plateforme TrumpRx, attendue en janvier. Celle-ci proposera les doses de démarrage de Wegovy et de Zepbound à 350 dollars, avec un objectif de baisse progressive à 245 dollars d’ici deux ans. Novo Nordisk prévoit par ailleurs de s’appuyer sur un réseau élargi de partenaires en télésanté et distribution pour toucher un public plus large.

Eli Lilly, principal concurrent de Novo Nordisk, a également ajusté ses tarifs via sa propre plateforme LillyDirect, où Zepbound est proposé à partir de 299 dollars. De leur côté, les offres de Novo Nordisk sont disponibles en ligne sur Wegovy.com, Ozempic.com, via la pharmacie directe NovoCare, ainsi qu’auprès de partenaires comme Costco, GoodRx, WeightWatchers ou encore Ro. L’objectif commun de ces initiatives est de faciliter l’accès aux traitements alors que la demande pour les médicaments anti-obésité atteint des niveaux record aux États-Unis.