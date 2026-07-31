Novo Nordisk chute après l'échec d'un essai clinique
Novo Nordisk chute lourdement à la Bourse de Copenhague (-9,40%, à 300,05 couronnes danoises). Le laboratoire danois a essuyé un revers stratégique dans la recherche cardiovasculaire après la publication de résultats décevants d'une étude clinique de phase 3, évaluant le Ziltivekimab chez des patients souffrant de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, de maladie rénale chronique et d'inflammation.
Sur le plan financier, cet échec ne remet pas en cause les objectifs de Novo Nordisk. Le laboratoire a confirmé ses objectifs annuels.