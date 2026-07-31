Si la molécule a bien produit l'effet biologique escompté en réduisant les marqueurs d'inflammation, cette baisse ne s'est pas traduite par une réduction des événements cardiovasculaires majeurs (MACE : décès cardiovasculaires, crises cardiaques ou AVC non mortels) par rapport au placebo.

Sur le plan financier, cet échec ne remet pas en cause les objectifs de Novo Nordisk. Le laboratoire a confirmé ses objectifs annuels.