Novo Nordisk dépose une nouvelle demande à la FDA pour Wegovy
Publié le 26/11/2025 à 14:22
Cette demande comprend des données issues de l'essai de phase 3 STEP UP, selon laquelle les adultes obèses prenant du sémaglutide 7,2 mg comme indiqué ont perdu en moyenne 20,7% de leur poids corporel, d'après le laboratoire danois.
Le dossier sera examiné dans le cadre du projet pilote de Certificat de Priorité Nationale du Commissaire (CNPV) de la FDA, qui accélère l'examen des produits répondant aux principales priorités nationales de santé.
Si elle est approuvée, l'injection expérimentale de sémaglutide 7,2 mg, à utiliser en complément d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue, offrirait l'option d'une dose plus élevée pour un potentiel de perte de poids accru chez les adultes obèses.