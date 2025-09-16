Novo Nordisk dévoile des résultats prometteurs pour son traitement contre l'obésité

Novo Nordisk annonce les résultats d'une sous-analyse d'un essai de phase III présentés au congrès de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) à Vienne. L'étude évalue le cagrilintide administré une fois par semaine chez des adultes obèses ou en surpoids avec comorbidité, mais sans diabète.



Après 68 semaines, le cagrilintide a permis une perte de poids moyenne de 11,8% contre 2,3% pour le placebo (analyse selon adhésion au traitement). Environ 32% des patients ont atteint au moins 15% de perte pondérale, contre 5% avec le placebo (analyse en intention de traiter).



Le traitement a été bien toléré, les effets indésirables les plus fréquents étant gastro-intestinaux, généralement légers à modérés. Les interruptions liées à la nausée sont restées rares (1%).



Pour Timothy Garvey, investigateur principal, ces résultats confirment le potentiel du cagrilintide comme nouvelle option thérapeutique dans l'obésité.



Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo Nordisk, souligne que ces données, premières du genre pour un analogue de l'amyline, ouvrent la voie au programme de phase III RENEW, prévu fin 2025.