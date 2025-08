Novo Nordisk dévoile un bénéfice en hausse mais révise ses prévisions à la baisse

Novo Nordisk a enregistré un bond de 22% de son résultat net au premier semestre 2025, à 55,5 Md DKK, soutenu par la forte dynamique de ses traitements contre l'obésité. Le bénéfice par action dilué progresse de 23% à 12,49 DKK. L'EBITDA ressort en hausse de 16% à 80,9 Md DKK, tandis que le chiffre d'affaires s'établit à 154,9 Md DKK, en croissance de 16% en données publiées et de 18% à change constant.



La performance a été tirée par la division Obesity care, dont les ventes ont bondi de 58% à change constant, portées par l'essor de Wegovy, qui affiche une hausse de 78% à 36,9 Md DKK. Les traitements contre le diabète, plus matures, progressent de 8% à change constant, soutenus notamment par Ozempic (+15%).



En revanche, le free cash flow recule de 19% à 33,6 Md DKK en raison d'investissements accrus dans les capacités industrielles.



Le groupe a toutefois abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 14% à change constant (contre 13-21% précédemment) et une progression du résultat opérationnel entre 10% et 16% (contre 16-24%).



Ce repli s'explique par des perspectives moins favorables aux États-Unis sur les segments GLP-1 et obésité, en raison de la concurrence croissante des produits composés et d'une expansion de marché plus lente que prévu.



Lars Fruergaard Jørgensen, CEO sortant, reste confiant : 'Avec plus d'un milliard de personnes vivant avec l'obésité dans le monde et seulement quelques millions traitées, Novo Nordisk dispose d'un important levier de croissance'.