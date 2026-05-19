Novo Nordisk dévoilera des résultats d'un programme de phase 3 la semaine prochaine

Novo Nordisk va présenter de nouvelles données d'un programme de phase 3, lors du congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du foie, qui se tiendra du 27 au 30 mai à Barcelone.

Lors de cet événement, le géant danois a prévu de dévoiler un portefeuille complet de nouvelles données, mettant en lumière la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une maladie hépatique progressive et potentiellement mortelle qui touche environ 250 millions de personnes dans le monde.



Les résultats qui seront présentés la semaine prochaine s'appuient sur le programme de phase 3 baptisé Essence, qui avait précédemment démontré que le produit Sémaglutide 2,4 mg réduisait de manière significative l'inflammation hépatique et la fibrose chez les patients atteints de la MASH.



Les nouvelles analyses approfondissent considérablement ce tableau clinique :



L'analyse de tolérance hépatique d'Essence apporte un élément de réassurance essentiel aux hépatologues et aux médecins traitants, en démontrant un profil de sécurité hépatique favorable pour le sémaglutide 2,4 mg, quelles que soient les caractéristiques des patients. Il s'agit du seul AR-GLP-1 cliniquement prouvé pour régénérer la santé du foie chez les patients atteints de MASH - une population dont la fonction hépatique est intrinsèquement vulnérable et pour laquelle la sécurité du traitement est primordiale.



Le sous-groupe Essence Ménopause s'adresse à un groupe de patientes largement délaissé : les femmes ménopausées, chez qui les changements hormonaux sont connus pour accélérer la progression de la maladie hépatique et la détérioration métabolique. Cette analyse apporte des preuves ciblées et inédites pour une population historiquement exclue ou sous-représentée dans les essais cliniques sur les maladies du foie.



Enfin, l'analyse du sous-groupe japonais d'Essence étend la base de données aux populations de patients asiatiques, chez qui la MASLD (le nouveau nom de la maladie du foie gras non alcoolique) et la MASH surviennent à des seuils de poids corporel inférieurs et présentent des profils de risque génétique et métabolique uniques - une étape cruciale vers une applicabilité mondiale et un accès équitable à un traitement efficace.