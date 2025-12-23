À l'approche du réveillon, les annonces continuent d'animer la cote : autorisation majeure aux Etats-Unis, rachat d'actions massif et contrats de défense, plusieurs valeurs s'arrachent. Le marché récompense les dossiers les mieux servis en catalyseurs, dans une fin d'année toujours aussi sélective.

Actions en hausse :

Novo Nordisk (+6%) s’envole après l’approbation par la FDA de sa pilule Wegovy. La validation de cette version orale du sémaglutide offre au groupe un avantage de premier entrant sur le marché américain de l’obésité, stimulant nettement le titre.

Corem (+6%) bondit après l’annonce d’un nouveau programme de rachat d’actions. La société entend ajuster sa structure de capital en rachetant jusqu’à 10% de ses titres d’ici la prochaine assemblée, une initiative qui l’emporte largement sur l’abaissement de sa note par Scope à BB+, et qui soutient fortement le titre en séance.

Saab (+4%) gagne du terrain après une commande de 1,3 MdSEK passée par la Lituanie. Le contrat porte sur l’arme AT4 et les munitions Carl-Gustaf, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029 dans le cadre de l’accord-cadre avec l’Administration suédoise du matériel de défense.

Terveystalo (+3%) avance après l’annonce de l’acquisition du groupe Hohde pour 88 MEUR. L’opération renforcera son offre en soins bucco-dentaires via les cliniques Hammas Hohde et les laboratoires Loisto, une expansion saluée par le marché en attendant la finalisation prévue en 2026.

Dätwyler (+3%) se distingue après le relèvement d’objectif d’UBS à 185 CHF, assorti d’une recommandation d’achat. Cet ajustement positif soutient le titre en séance.

Flat Capital (+3%) s’apprécie après la révision haussière des prévisions de sa filiale Defensor. Le chiffre d’affaires attendu grimpe d’environ 20% au-dessus des estimations initiales et l’EBIT d’environ 10%, grâce à un quatrième trimestre solide porté par des accords-cadres dans la défense et de nouvelles commandes en drones et équipements balistiques.

SBB (+2%) se redresse après le relèvement de sa note par Fitch à B-, désormais assortie d’une perspective stable. L’agence salue la réduction de 4,8 MdsSEK de dette grâce au rachat d’obligations financé par la cession d’actifs à Public Property Invest, tout en rappelant que le profil financier reste fragile.

Actions en baisse :

NEANT