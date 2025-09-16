Novo Nordisk prévoit d’étendre les essais de ses traitements de perte de poids à un éventail plus large de maladies associées à l’obésité, a indiqué son directeur de la recherche Martin Holst Lange lors du congrès européen du diabète à Vienne. Le groupe danois veut démontrer que ses thérapies, comme les candidats CagriSema et amycretin, peuvent aussi agir sur des pathologies fréquentes et invalidantes telles que l’arthrose du genou ou l’apnée du sommeil.

Le laboratoire a déjà franchi une étape majeure avec l’autorisation du sémaglutide, principe actif de Wegovy et d’Ozempic, pour réduire les risques d’infarctus et d’AVC. Il mène également un essai très attendu dans la maladie d’Alzheimer, dont les résultats sont attendus d’ici la fin de l’année. Novo espère montrer un ralentissement du déclin cognitif, mais reconnaît un risque élevé d’échec. Selon UBS, les chances de succès ne dépassent pas 10%, mais un résultat positif pourrait rapporter jusqu’à 15 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires.

Ces perspectives interviennent alors que Novo Nordisk vient d’annoncer une restructuration impliquant la suppression de 9 000 postes et l’abandon de projets précoces, afin d’économiser 1,25 milliard de dollars par an. Le groupe cherche à renforcer ses marges et à consolider sa position sur un marché de l’obésité en plein essor, marqué par la montée en puissance de son rival Eli Lilly.