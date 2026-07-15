Novo Nordisk : feu vert de l'UE pour la version orale du Wegovy

Le laboratoire danois franchit une étape réglementaire majeure avec l'approbation de la première thérapie orale de la classe des agonistes du récepteur du GLP-1 destinée à la gestion du poids dans l'Union européenne.

Novo Nordisk annonce que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché à Wegovy "pill" (sémaglutide oral 25 mg, une prise quotidienne) pour le traitement des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec au moins une comorbidité liée au poids, en complément d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue.



Il s'agit du premier agoniste du récepteur du GLP-1 disponible sous forme de comprimé pour la gestion du poids dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Cette décision constitue la cinquième autorisation réglementaire de Wegovy "pill", après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Emirats arabes unis et Bahreïn.



L'approbation repose sur le programme clinique OASIS, notamment l'étude OASIS 4, dans laquelle le sémaglutide oral 25 mg a permis une perte de poids d'environ 17%, contre 3% avec un placebo, en complément de mesures hygiéno-diététiques. Environ un patient sur trois a obtenu une perte de poids d'au moins 20%.



La Commission européenne a également approuvé Wegovy 7,2 mg en injection à dose unique. Novo Nordisk indique prévoir le lancement de Wegovy "pill" dans d'autres pays au second semestre 2026.