Novo Nordisk finalise l'acquisition d'Akero Therapeutics

Novo Nordisk indique avoir finalisé l'acquisition d'Akero Therapeutics, transaction annoncée le 9 octobre, faisant ainsi d'Akero une filiale à 100% du groupe de santé et entrainant une radiation de son action du Nasdaq Global Select Market.



L'acquisition de cette société américaine en phase clinique spécialisée dans les maladies métaboliques s'inscrit dans la stratégie du groupe danois de développer des traitements innovants dans le diabète, l'obésité et les maladies associées.



Novo Nordisk a ainsi acquis toutes les actions ordinaires et équivalents d'Akero pour 54 USD par action (soit une valeur cumulée de 4,7 MdsUSD), prix auquel s'ajoute un droit de valeur conditionnel non transférable (CVR).



Chaque CVR donne droit à un paiement supplémentaire de 6 USD par action (soit une valeur cumulée de 0,5 MdUSD) après approbation réglementaire américaine du principal candidat d'Akero, EFX, dans le traitement de la cirrhose compensée due à la MASH.