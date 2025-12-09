Novo Nordisk indique avoir finalisé l'acquisition d'Akero Therapeutics, transaction annoncée le 9 octobre, faisant ainsi d'Akero une filiale à 100% du groupe de santé et entrainant une radiation de son action du Nasdaq Global Select Market.
L'acquisition de cette société américaine en phase clinique spécialisée dans les maladies métaboliques s'inscrit dans la stratégie du groupe danois de développer des traitements innovants dans le diabète, l'obésité et les maladies associées.
Novo Nordisk a ainsi acquis toutes les actions ordinaires et équivalents d'Akero pour 54 USD par action (soit une valeur cumulée de 4,7 MdsUSD), prix auquel s'ajoute un droit de valeur conditionnel non transférable (CVR).
Chaque CVR donne droit à un paiement supplémentaire de 6 USD par action (soit une valeur cumulée de 0,5 MdUSD) après approbation réglementaire américaine du principal candidat d'Akero, EFX, dans le traitement de la cirrhose compensée due à la MASH.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,6%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,4%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (20,8%), Etats-Unis (57,6%), Amérique du Nord (3,7%), Chine (6,4%) et autres (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.