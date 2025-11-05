Novo Nordisk a présenté mercredi des résultats cliniques prometteurs pour sa pilule expérimentale de semaglutide 25 mg, lors du congrès ObesityWeek 2025. Les données issues de l’étude OASIS 4 montrent que le traitement oral offre des bénéfices comparables à ceux de l’injection Wegovy, déjà approuvée, en termes de perte de poids et d’amélioration des facteurs de risque cardiovasculaires. Après 64 semaines de traitement, 71,1% des patients prédiabétiques ont retrouvé une glycémie normale, contre 33,3% dans le groupe placebo. Des effets positifs ont également été observés sur la pression artérielle, les marqueurs inflammatoires et les triglycérides.

Une comparaison indirecte avec les résultats de l’étude STEP 1, dédiée à Wegovy injectable, confirme une efficacité similaire entre les deux formes. Novo Nordisk espère obtenir l’approbation de la FDA pour cette formulation orale d’ici la fin de l’année. Elle deviendrait ainsi le premier traitement anti-obésité oral à base de GLP-1 autorisé aux États-Unis. En parallèle, le laboratoire prévoit une commercialisation via des plateformes de téléconsultation comme Ro, WeightWatchers et potentiellement Hims & Hers Health, avec un modèle d’abonnement à tarif réduit.

Sur le plan financier, Novo Nordisk traverse une période instable. Le groupe a abaissé ses prévisions annuelles de bénéfices et de chiffre d’affaires en raison d’un ralentissement des ventes. Toutefois, un accord favorable sur les prix avec Medicare a brièvement soutenu le titre. Dans ce contexte, marqué par une forte pression concurrentielle et un recentrage stratégique, l’entreprise a récemment opéré un remaniement de sa direction générale et de son conseil d’administration.