Novo Nordisk lance le Wegovy oral aux Emirats arabes unis
Le laboratoire danois a annoncé le lancement de sa pilule Wegovy aux Emirats arabes unis, ce qui en fait le premier pays en dehors des Etats-Unis à disposer de ce traitement contre l'obésité.
Publié le 03/06/2026 à 08:43
Il s'agit de la premier thérapie orale par agoniste des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) approuvée pour la gestion du poids. Cette approbation s'appuie sur le programme d'essais cliniques OASIS 4. Dans cette étude, le sémaglutide oral à 25mg prix une fois par jour a démontré une perte de poids moyenne d'environ 17% lorsque le traitement était correctement suivi par des participants adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et présentant une ou plusieurs comorbidités.