Pour Novo Nordisk, il s'agit d'une étape importante dans son ambition d'élargir l'accès aux traitements innovants contre l'obésité et de diversifier les options thérapeutiques pour les personnes concernées à travers le monde.

Il s'agit de la premier thérapie orale par agoniste des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) approuvée pour la gestion du poids. Cette approbation s'appuie sur le programme d'essais cliniques OASIS 4. Dans cette étude, le sémaglutide oral à 25mg prix une fois par jour a démontré une perte de poids moyenne d'environ 17% lorsque le traitement était correctement suivi par des participants adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et présentant une ou plusieurs comorbidités.