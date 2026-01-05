Novo Nordisk lance son traitement anti-obésité Wegovy sous forme de comprimé aux USA

Novo Nordisk a annoncé lundi que son célèbre traitement contre l'obésité Wegovy était désormais disponible aux Etats-Unis sous forme de comprimé, permettant ainsi aux patients une nouvelle option pour maigrir sans devoir avoir recours à des injections.

Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique danois précise que ce lancement fait suite à une décision favorable de la FDA américaine, qui avait accepté le 22 décembre dernier que le groupe commercialise via un mode d'administration orale son semaglutide, un analogue du GLP-1, hormone impliquée dans la régulation de l'appétit et de la satiété.



Le groupe souligne qu'une étude clinique de phase III avait permis de montrer qu'un comprimé de Wegovy pris une fois par jour permettait une perte de poids de près de 17% en comparaison d'un placebo, lorsqu'il était associé à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière, à comparer avec moins de 3% pour un placebo.



L'arrivée de ce mode d'administration plus pratique, puisque le Wegovy était jusqu'ici disponible en version injectable hebdomadaire, va ouvrir au groupe un marché de plus de 100 millions d'américains vivant aujourd'hui en situation d'obésité.



Dans un communiqué, Novo explique qu'il compte proposer le médicament aux patients sans assurance à un prix à partir de cinq dollars par jour (149 dollars par mois) pour la dose initiale de 1,5 mg.



La dose de 4 mg sera également disponible à un prix 149 dollars par mois jusqu'au 15 avril 2026, puis de 199 dollars par mois au-delà de cette date, tandis que les doses les plus élevées (c'est-à-dire 9 mg et 25 mg) seront proposées à 299 dollars par mois.



Les patients bénéficiant d'une assurance privée pourront, eux, ne payer que 25 dollars par mois sous certaines conditions.