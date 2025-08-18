Sous pression de Donald Trump pour faire baisser le prix des médicaments, Novo Nordisk réduit de moitié le prix de l'Ozempic, son traitement contre le diabète, aux Etats-Unis. Par ailleurs, le Wegovy devient le seul médicament à base de GLP-1 approuvé sur un nouveau marché qui concerne 5% des américains.

Pour les patients atteints de diabète de type 2 et sans assurance, le prix de l’Ozempic sera désormais de 499 $. Le médicament sera notamment accessible via la nouvelle plateforme NovoCare, le programme lancé cette année pour vendre le Wegovy sans passer par les assurances. Les patients pourront ainsi se faire livrer directement par Novo Nordisk. Une avancée qui s’inscrit dans la volonté de la Maison Blanche de favoriser la vente directe aux consommateurs.

Le groupe danois veut éviter la tempête Donald Trump, qui peut s’abattre à tout instant.

En mars, le groupe danois avait déjà abaissé le prix du Wegovy à 499 $.

Autre moteur de la hausse du titre ce lundi : le Wegovy est désormais le seul traitement autorisé aux Etats-Unis pour soigner la MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique non cirrhotique), une maladie hépatique qui touche 5% de la population américaine. Selon AlphaValue, ce nouveau marché pourrait générer jusqu’à 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Un avantage concurrentiel qui pourrait cependant être de courte durée car Eli Lilly a récemment publié des résultats prometteurs dans un essai clinique intermédiaire. Novo attend encore le feu vert des autorités en Europe et au Japon pour ce nouveau traitement.