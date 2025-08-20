Novo Nordisk met en avant les bénéfices cardiovasculaires du sémaglutide

Novo Nordisk annonce que de nouvelles données sur les bénéfices cardiovasculaires de Wegovy et Ozempic (noms commerciaux du sémaglutide) seront présentées lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2025 à Madrid. Les présentations couvriront notamment le rôle de l'inflammation dans la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (ASCVD).



Ludovic Helfgott, vice-président exécutif, assure que le sémaglutide réduit de 20-26% le risque d'événements cardiovasculaires, incluant infarctus, AVC, hospitalisations et décès. Il souligne son efficacité démontrée tant dans les essais cliniques qu'en vie réelle, avec des bénéfices également pour les reins.



Au programme figurent plusieurs sessions scientifiques et présentations orales et posters portant sur les effets du sémaglutide (Ozempic, Rybelsus, Wegovy) sur l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire, ainsi que sur l'impact de l'inflammation et des facteurs de risque cardiovasculaires dans les maladies chroniques.