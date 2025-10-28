Novo Nordisk met en avant ses avancées dans la MASH

Novo Nordisk annonce la présentation de 11 communications au congrès annuel de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), à Washington. Les travaux portent principalement sur le profil clinique du Wegovy (sémaglutide 2,4 mg) dans la stéato-hépatite associée à une dysfonction métabolique (MASH), en lien avec la perte de poids et la diversité des populations étudiées.



Les analyses évaluent les effets du sémaglutide selon le stade d'évolution de la maladie. Martin Holst Lange, directeur scientifique et vice-président exécutif R&D, souligne que ces données illustrent l'engagement du groupe à améliorer la prise en charge des maladies métaboliques chroniques.



Les présentations comprendront aussi des études de vie réelle sur les tests non invasifs et des travaux sur les liens entre MASH, diabète de type 2 et complications cardiovasculaires. Ces recherches confirment la position de Novo Nordisk comme acteur clé de la compréhension et du traitement de la MASH.