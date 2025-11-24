Novo Nordisk met fin aux essais Alzheimer après des résultats décevants pour le semaglutide

Novo Nordisk annonce que les résultats à 2 ans des essais de phase 3 evoke et evoke+ menés auprès de 3808 adultes atteints d'un Alzheimer à un stade précoce n'ont pas confirmé la supériorité du semaglutide oral par rapport au placebo sur la progression de la maladie, malgré une l'amélioration de certains biomarqueurs.



Le groupe souligne que la tolérance du traitement reste conforme aux données antérieures, issues de plus de 37 millions d'années-patients d'exposition (soit la durée d'exposition de l'ensemble des patients à un traitement).



Martin Holst Lange, directeur scientifique et vice-président exécutif R&D, affirme avoir mené ces essais "en dépit d'une faible probabilité de succès", compte tenu des besoins médicaux importants.



La période d'extension d'un an des deux études sera interrompue. Les résultats détaillés seront présentés au CTAD le 3 décembre 2025 puis au congrès AD/PD en mars 2026.