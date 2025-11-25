Novo Nordisk obtient des résultats positifs dans le diabète de type 2, le titre grimpe

Novo Nordisk annonce des résultats positifs de phase 2 pour l'amycretine chez des patients atteints de diabète de type 2 mal contrôlé sous metformine, avec ou sans inhibiteur de SGLT2. Le traitement, administré soit par voie sous-cutanée hebdomadaire soit par voie orale quotidienne, a permis une réduction dose-dépendante de l'HbA1c allant jusqu'à -1,8% et une perte de poids allant jusqu'à -14,5%, contre respectivement -0,2% et -2,6% sous placebo.



Les effets secondaires, principalement gastro-intestinaux, sont restés majoritairement légers à modérés. Selon Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo Nordisk, ces données confirment "le potentiel de profil de référence" de l'amycretine.



Fort de ces résultats, le groupe prévoit de lancer en 2026 un programme de phase 3 dans le diabète de type 2.



Le titre s'arroge plus de 2% ce midi à Copenhague.