Novo Nordisk obtient des résultats positifs dans le diabète de type 2, le titre grimpe
Publié le 25/11/2025 à 12:37
Les effets secondaires, principalement gastro-intestinaux, sont restés majoritairement légers à modérés. Selon Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo Nordisk, ces données confirment "le potentiel de profil de référence" de l'amycretine.
Fort de ces résultats, le groupe prévoit de lancer en 2026 un programme de phase 3 dans le diabète de type 2.
Le titre s'arroge plus de 2% ce midi à Copenhague.