Le CHMP a émis un avis positif, recommandant ainsi l'autorisation de mise sur le marché du Wegovy (Sémaglutide) 7,2 mg, sous forme de stylo unidose pour les personnes souffrant d'obésité.
Ce traitement est déjà disponible dans l'Union européenne pour les adultes atteints d'obésité, à raison de trois injections de 2,4 mg, et s'appuie sur les résultats du programme d'essais cliniques Step Up.
Lors de cet essai, une injection hebdomadaire de Sémaglutide 7,2 mg a permis d'obtenir une perte de poids moyenne de 20,7% chez des patients obèses, et environ une personne sur trois a enregistré une perte de poids égale ou supérieure à 25%.
Le Wegovy 7,2 mg en stylo unidose est déjà approuvé aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. La société danoise prévoit de lancer le Wegovy 7,2 mg en stylo unidose dans l'Union européenne au troisième trimestre 2026.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.