Novo Nordisk a averti que ses activités internationales pourraient connaître une période de repli en 2026, en raison de l'intensification de la concurrence sur plusieurs marchés clés. Lors de la conférence JP Morgan Healthcare, le PDG Mike Doustdar a expliqué que la perte d'exclusivités commerciales dans certaines zones entraînera des pressions sur les parts de marché, notamment pour ses traitements contre le diabète et l'obésité.
Présent dans 80 à 85 pays, Novo Nordisk reste bien implanté hors des États-Unis, mais l'évolution rapide du marché mondial de l'obésité, avec la montée des ventes transfrontalières et des plateformes en ligne, modifie les équilibres. Doustdar a reconnu que le niveau élevé de domination de l'entreprise sur certains marchés la rendait plus vulnérable à l'entrée de concurrents, à commencer par Eli Lilly, qui gagne du terrain dans plusieurs régions.
Pour faire face à ces défis, Novo Nordisk mise sur une stratégie offensive : montée en cadence de la production, lancement de formulations à doses renforcées et développement de nouveaux produits pour consolider sa position. L'entreprise reste confiante sur ses perspectives de croissance à long terme, mais anticipe une année 2026 marquée par des turbulences sur certains marchés internationaux.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,6%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,4%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (20,8%), Etats-Unis (57,6%), Amérique du Nord (3,7%), Chine (6,4%) et autres (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.