Novo Nordisk propose le rachat de Metsera pour un montant pouvant atteindre 9 MdUSD

Novo Nordisk annonce avoir soumis une offre non sollicitée pour acquérir Metsera, Inc. L'opération viserait à intégrer les programmes de peptides incrétines et non incrétines de Metsera, en phase précoce ou de développement, afin de renforcer le portefeuille et les capacités complémentaires du groupe.



L'offre prévoit le rachat de toutes les actions ordinaires de Metsera à 56,50 dollars par action, valorisant la société à environ 6,5 MdUSD, assortie de droits de valeur conditionnelle (CVR) pouvant atteindre 21,25 dollars par action, soit jusqu'à 2,5 MdUSD supplémentaires selon la réalisation de jalons cliniques et réglementaires.



La contrepartie en numéraire serait versée à la signature contre des actions préférentielles sans droit de vote représentant 50% du capital, les CVR étant émis à la clôture pour le solde.



La proposition reste soumise à l'examen du conseil d'administration de Metsera.