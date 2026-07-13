Novo Nordisk publie des données d'un essai de phase 3
Le laboratoire danois a dévoilé de nouvelles données issues d'étude d'extension de phase 3 (Frontier4), évaluant l'efficacité et la sécurité à long terme du Dénécimig en traitement préventif sous-cutanée chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte atteints d'hémophilie A.
Pour le critère d'évaluation principal de l'étude, à savoir la sécurité, le produit s'est révélé conforme aux résultats précédemment partagés. Des réactions au site d'injection ont été signalées à des taux faibles chez les enfants (2,0% des injections) ainsi que chez les adolescents et les adultes (1,8% des injections), et toutes étaient légères et transitoires. Aucun signe clinique d'anticorps neutralisants n'a été observé.
En ce qui concerne les critères d'évaluation secondaires concernant l'efficacité, les taux de saignement annualisés (TSA) moyens estimés étaient conformes aux résultats du programme de recherche pour tous les schémas posologiques et quel que soit le statut de l'inhibiteur.
Pour le Dr Martin Holst Lange, directeur scientifique et vice-président exécutif de la recherche et du développement chez Novo Nordisk : "Les conclusions positives sur la sécurité et l'efficacité de Frontier4 renforcent le potentiel du Dénécimig comme option de traitement préventif pour les enfants, les adolescents et les adultes atteints d'hémophilie A, quels que soient leur statut vis-à-vis des inhibiteurs ou la fréquence d'administration utilisée".
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.